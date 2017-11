Sterke drank maakt agressief, maar ook sexy

Het onderzoek is gedaan door wetenschappers van het prestigieuze King's College in Londen. De onderzoekers waren benieuwd of er verschillende emoties hoorden bij bepaalde soorten alcohol. Om dit te achterhalen stuurden ze vragenlijsten naar mensen van 18 tot 34 jaar in 21 verschillende landen. De 29.836 deelnemers beantwoorden vragen over hun alcoholgebruik in het afgelopen jaar. Bij elke soort alcohol moesten ze bovendien aangeven welke emotie ze voelden.