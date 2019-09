‘Sterrengids’ voor snackbars: ‘Ons frietje wordt in verkeerd daglicht geplaatst’

De Nationale Smulgids is absoluut geen test of een ranglijst, vertelt de directeur van ProFri (Professionele Frituurders), Frans van Rooij. De gids dient als podium voor frituurzaken als cafetaria’s en snackbars ‘die een omweg waard zijn’. Van Rooij: ,,We moeten als vakvereniging leidend zijn om te laten zien hoeveel mooie bedrijven we hebben in Nederland.”

De gids bevat de gegevens van enkele tientallen cafetaria’s met de keurmerken Goed Gefrituurd of Met Goud Bekroond. Ook frituurzaken zonder zo’n keurmerk kunnen in de toekomst worden opgenomen in de gids. Die moeten dan wel uitblinken in de ‘Smulscore’ en voldoen aan de voorwaarden die horen bij zo’n keurmerk op het gebied van vakmanschap, veiligheid, hygiëne en verantwoordelijkheid.

Vakvereniging ProFri lanceert de gids samen met het Nederlands Frituurcentrum op maandag 30 september.

Imago

De ‘sterrengids’ moet er ook voor zorgen dat het imago van frituur verbeterd wordt. ,,Het is een misvatting dat friet en gefrituurde snacks ongezond zijn”, stelt Van Rooij. ,,Ons frietje wordt iedere keer in een verkeerd daglicht geplaatst. Een 'vette bek’ halen is per definitie niet ongezond.” Deze mening wordt zeker niet door iedereen gedeeld. Uit recente cijfers blijkt dat er in 2017 bijna 11 miljoen mensen zijn overleden door junkfood en andere ongezonde voeding.

Ook de gedachtegang dat fastfoodketens als McDonald’s of Burger King ongezond eten verkopen is volgens de directeur onjuist. Een keer naar McDonald’s is helemaal niet verkeerd. ,,Of het verstandig is om daar dan iedere keer een halve liter cola te drinken, dat is weer een ander verhaal”, zegt hij.

Irritatie

Verkiezingen als de inmiddels verdwenen AD Friet Test of de Cafetaria Top 100 zijn vanuit het perspectief van Van Rooij niet betrouwbaar. ,,Daarbij kreeg maar één cafetaria een podium. Er zijn misschien wel 150 frituurzaken die de eerste plek verdienen. Met een ranglijst zouden we daar 150 jaar mee bezig zijn.” Daarbij laat ondernemerschap zich moeilijk in een ranglijst plaatsen. ,,Dat heeft ons als vakvereniging altijd wel gestoord”, zegt Van Rooij.

Hij benadrukt dat de smulgids géén test is maar een naslagwerk met goede Hollandse frituurzaken. ,,In de smulgids staan bedrijven die een van de keurmerken hebben die wij voeren: Goed Gefrituurd of Met Goud Bekroond. Er zit een heel traject aan vast voordat iemand daarvoor in aanmerking komt. Dat traject staat ook vermeld op de website.”

De ondernemer vult allereerst een intentieverklaring in dat hij wil uitblinken in vakmanschap, veiligheid en hygiëne. ,,Die drie pijlers vormen de basis voor het goed gefrituurd kenmerk. Daar begint het mee.” Het is volgens Van Rooij bij velen in de branche een lang gekoesterde wens om bijzondere frituurspeciaalzaken voor het voetlicht te brengen. ,,Wij zetten hiermee de eerste stap.”