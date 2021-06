Steun voor strijd tegen voedselverspilling: ‘Waarom paprikapoeder uit verre oorden?’

Westlands bedrijf loopt voorop in strijd tegen de voedselver­spil­ling

7 juni In de Rotterdamse regio slaan verschillende overheden en bedrijven de handen ineen om de strijd met voedselverspilling aan te gaan. Nog altijd gaan miljarden kilo’s fruit en groente verloren in de land- en tuinbouw, de handel en het transport. Lichtend voorbeeld voor hen is het Westlandse bedrijf Rainbow Kleinpak. In De Lier is het minimaliseren van voedselverspilling tot een ware kunst verheven.