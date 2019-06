‘Stickertje zou fruit twee weken langer vers houden’

Koken & etenVeel vers fruit belandt in de prullenbak omdat het rot is voor we het opeten. Aan die immense verspilling zou nog dit jaar een einde kunnen komen. Een Belgisch biotechteam werkt samen met een Amerikaans bedrijf aan een stickertje dat het rottingsproces aanzienlijk vertraagt.

Het oorspronkelijke idee komt van een Maleisiër. Zhafri Zainudin hoorde hoe een vriend van hem steen en been klaagde. ,,Als kleine fruitverkoper moet ik elke week de helft van wat ik in mijn stalletje heb liggen weggooien. Het wordt zo snel rot.”



Zainudin dacht na over een goedkope, natuurlijke oplossing en kwam uiteindelijk uit bij de stickertjes die al veel fruit kleeft. Als ik daarop stoffen kan aanbrengen die geleidelijk verdampen en de vrucht beschermen tegen schimmelinfecties, zal het fruit langer goed blijven, was zijn idee.

Hij deed honderden kleine tests en ontwikkelde het idee verder binnen de Amerikaanse start-up StixFresh. Bij een grootschalig onderzoek werden stickers aangebracht op 70.000 papaja’s. De resultaten waren hoopgevend, maar niet altijd even consistent.



Zo kwam StixFresh uiteindelijk uit bij de Belgische Patrick Van Dijck die met eenzelfde soort onderzoek bezig was. Van Dijck en zijn team hebben nu 450.000 euro gekregen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen om het fruitstickertje te gaan maken. ,,Ons zelfklevertje zorgt ervoor dat uw fruit tot twee weken langer goed blijft”, zegt Patrick Van Dijck van het Centrum voor Microbiologie in Leuven.

,,Op de niet-klevende kant van de stickers is een speciale coating aangebracht”, legt hij uit. ,,De stoffen in de coating verdampen geleidelijk en vermijden dat de sporen van schimmels die op de schil zijn terechtgekomen kunnen kiemen.”

Puur natuur

De stoffen waarover Van Dijck het heeft, zijn plantenextracten en ingrediënten zoals bijenwas. Puur natuur, met andere woorden. ,,Die plantenextracten bestaan uit misschien wel honderd verschillende componenten. De verhouding daartussen is afhankelijk van het weer, het uur van de dag, enzovoorts. Aan ons nu om een consistent en robuust mengsel te maken. In de eerste plaats voor appelen, mango’s en citrusvruchten. Maar dat kan later zeker ook nog uitgebreid worden.”

Het gaat snel. Van Dijck denkt in oktober rond te zijn met zijn onderzoek, in november zouden de stickers al verkocht kunnen worden. Ze kosten 2 dollarcent per stuk, de prijs van ons fruit gaat niet meteen de hoogte inschieten. ,,We zijn ervan overtuigd dat het effect heel groot kan zijn. In Amerika wordt 50 procent van het fruit weggegooid voor het geconsumeerd kan worden. Dat gaat jaarlijks om 24 miljard dollar. Wij maken ons sterk dat we met onze stickers 20 procent van die omzet kunnen redden en zo de afvalberg ook een stuk kleiner maken.”