Stijging aantal kiloknallers in de supermarkt

Moreel beroep op de politiek



Hans Dagevos, consumptiesocioloog aan Wageningen University (WUR) doet onderzoek naar de vleesconsumptie van Nederland. Cijfers over 2019 zijn er nog niet, maar uit de gegevens van 2018 blijkt dat de daling die al een paar jaar aan de gang was, is gestopt. ,,We eten weer meer vlees, gemiddeld zo’n 38 kilo per persoon per jaar. Terwijl de Gezondheidsraad maximaal 26 kilo per jaar adviseert. De wetenschap zegt al 20 jaar dat we minder vlees moeten eten om vooral de klimaatverandering in toom te houden.’’



Dagevos doet een moreel beroep op de politiek om afspraken te maken met supermarkten om het aantal kiloknallers te beperken. ,,Dat werkt beter dan het opleggen van bijvoorbeeld een vleestaks. Ik denk dat niemand op dit soort beleid zit te wachten, je kunt beter op basis van onderlinge afspraken werken.’’ De consumptiesocioloog vindt dat de meeste supermarkten het klanten erg makkelijk maakt om goedkoop vlees te kopen. ,,Dat begint al bij de aanbiedingen. Je geeft zo een signaal af dat jouw product het lekkerste en de beste koop is. En in de winkel zelf kun je bijna niet om de grote vleesvitrines heen. Er hangt nog net niet de tekst ‘koop mij’ boven, maar het zou de branche sieren als ze zou experimenteren met een minder prominente plek van het vleesschap.’’