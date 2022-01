Stinkende vingers na snijden van knoflook? Met deze truc ben je er zo vanaf

Voor deze truc om de geur van knoflook van je handen af te krijgen heb je weinig nodig, namelijk water en een roestvrijstalen lepel. In de video zie je hoe het werkt. Moeilijk is het niet. Meer aflevering van Keukenheks vind je hier .

Knoflook is een van de anti-oxidanten die in de mediterrane keuken voorkomt. Daarover lees je meer in het verhaal Mediterrane keuken gebruikt niet voor niets veel kruiden: supergezond door antioxidanten.



Wil je weten hoe het zit met knoflook en gezondheid? Lees dan dit verhaal over mythes en fabels over eten. Daarin vind je antwoord op de vraag of knoflook je lichaam een boost geeft. Een tipje van de sluier: een korreltje zout kun je bij die claim goed gebruiken.