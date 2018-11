Stoofvlees met rozijnen

Bereidingswijze:

- Verhit de boter en de olie in een pan

- Snij de uien in grove stukken en fruit in de pan tot ze goudbruin zijn.

- Zodra de uien geen vocht meer afgeven mag het vlees erbij erbij. Bak het vlees rondom licht aan.

- Strooi kaneel over het vlees en voeg ruim zout en peper toe. Schenk kokend water bij het vlees en doe de deksel op de pan , of gebruik een tajine. Zet de pan op het kleinste pitje en laat het vlees enkele uren stoven.

- Om het nog malser te maken, kan je nog een zuurtje toevoegen zoals citroen- of limoensap of azijn. Je kunt een stoofschotel ook in een snelkookpan klaarmaken (in 40 minuten) of in een slow cooker. Stoofgerechten hebben baat bij een bolle deksel, het verdampende vocht koelt af tegen het deksel en de condens valt terug in het gerecht.

- Laat het vlees stoven totdat je het opdient. Voeg ongeveer een uur voordat je aan tafel gaat de rozijnen toe, laat ze mooi opzwellen in het vleesvocht. Bij een stoofschotel serveer ik bij voorkeur couscous of rijst.