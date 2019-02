Straks zit er een 'plastic' tas in je kommetje soep

Kunstenares India Rose Klap (23): ,,Het was een uit de hand gelopen afstudeerproject aan de Gentse kunstacademie Kask. Ik werk in een restaurant en wilde iets maken met plastic dat ook eetbaar was. Ik ben op de bouillabaisse als dragend gerecht uitgekomen, dat is de perfecte representatie van de zee.’’ Een materiaal vinden dat lijkt op plastic en toch biologisch afbreekbaar is, was wel een zoektocht. Mais en melk worden vaak gebruikt, maar dan wordt ook wat plastic toegevoegd voor de stevigheid. Cassave was de perfecte uitkomst: stevig en te gebruiken als bindmiddel. Het enige probleem: op het tasje moest ook het recept voor de bouillabaisse komen, en inkt maakt misselijk.

Klap: ,,De hele tas maken zonder dat mensen er buikkramp van kregen was nog wel even een dingetje. Maar mijn vriend en ik hebben de nieuwste versie al gegeten, en dat is goed gegaan.’’



'Eetbare interventie’

Wel belangrijk: de tas is geen snack, maar is bedoeld als ingrediënt voor in de soep. Klap: ,,Je kán de tas wel los eten, maar het is een beetje als het eten van een sinaasappelschil. Daar word je ook niet erg vrolijk van.’’



Een vegetarische soep kost in het restaurant 5 euro, de soep met vis gaat vanaf vanavond voor 7,50 euro over de toonbank. Tijdens de 'eetbare interventie', zoals Klap het noemt, mogen mensen het tasje zelf in hun soep stoppen, of het mee naar huis nemen en de soep daar zelf bereiden. Uiteindelijk is Klap van plan de plasticsoep de hele zomer in verschillende Amsterdamse restaurants als soep van de dag te serveren.