Stress over kerstdiner? Héél veel mensen houden het simpel

Kerst draait om gezellig eten, maar hele dagen in de keuken staan vindt maar een selecte groep koks leuk. Bovendien: er zijn zoveel manieren om de stress van het diner te reduceren, dat het wel heel verleidelijk is om daarvan geen gebruik te maken. Gemak dient de mens in vier slimme stappen.

Simpel: koken uit een doos

Ze zijn razend populair: dozen met daarin precies afgemeten een maaltijd. Met kerst is het aanbod met complete diners heel groot en tienduizenden huishoudens maken naar verwachting gebruik van zulke speciale kerstboxen.



Albert Heijn heeft ze, HelloFresh heeft ze, net als Marley Spoon, Willem & Drees en EkoMenu. ,,In Nederland is circa 3 procent van de huishoudens klant bij een aanbieder van maaltijdboxen”, aldus Michiel Kanis van Nextfood. ,,Door onze contacten met klanten en aanbieders schat ik dat met kerst tienduizenden huishoudens een kerstbox gaan gebruiken.”

De aanbieders geven precies aan hoe je de soep bereikt, hoe je de kip grillt en hoe je het dessert snel in elkaar zet. Appeltje eitje.

Simpeler: een diner een dag voor kerst laten bezorgen

Niet zelf koken, maar een compleet diner bestellen en laten bezorgen op 24 december. ,,We leveren kerstmaaltijden aan mensen met een druk bestaan, aan ouderen en aan mensen die veel gasten verwachten", zegt Arjan Wiegers van Uitgekookt. ,,Dan hoef je het zelf alleen nog maar op te warmen.”



Hoe feestelijk je het wil maken, maak je zelf uit. Bij het bedrijf van Wiegers kun je kiezen uit grote buffetten, maar je kunt ook stamppotten, tapas of gourmetpakketten bestellen. De maaltijden worden bezorgd in het hele land. ,,Vanuit ons nieuwe pand in Zwolle hebben we vier keer zoveel capaciteit als voorheen", zegt Wiegers, ,,dus ik verwacht dat we een record gaan breken.”

Simpelst: je maaltijd laten bezorgen met kerst en opwarmen

Je kunt je die heerlijke maaltijd voor je gasten zelfs op Eerste of Tweede Kerstdag laten brengen. Zo'n 34.000 mensen eten deze kerst een van de gourmetpakketten van Kerstdinerbestellen en zo'n 12.500 mensen eten een van de buffetten of brunches. ,,De eerste aanvraag kwam al in mei”, zegt Mark Hoving van het bedrijf dat via Hapjes aan huis hele jaar door catering verzorgt. ,,En de eerste echte bestelling kwam in de zomervakantie. Op 28 juli volgens mij. Na september werd het steeds drukker met een enorme piek in november. Nu druppelen de bestellingen nog door.”



Het bedrijf werkt samen met 100 cateringbedrijven in heel Nederland die buffetten, brunches en salades klaarmaken voor gezelschappen vanaf 10 personen. De klanten krijgen de gerechten in schalen en bij de bestelling komen twee branders en aubainmarieschalen. ,,Dan is de maaltijd in drie kwartier warm", aldus Mark Hoving van Kerstdinerbestellen. ,,We rijden heel Nederland rond met bussen om de maaltijden tussen half negen 's ochtends en zes uur 's avonds bij de klanten thuis te brengen.”

Bestellen kan nog in de meeste provincies, maar in Zeeland, Limburg en Drenthe loopt het al aardig vol volgens Hoving.

Allersimpelst: maaltijd warm laten bezorgen met kerst

Bij Thuisbezorgd zijn ze eerlijk. Op Eerste Kerstdag is het niet zo druk als op Tweede Kerstdag. ,,Kennelijk eten we die eerste dag toch meer met familie en vrienden. We koken zelf, we gaan bij anderen eten of we gaan naar een restaurant”, aldus Joris Wilton van Thuisbezorgd, dat samenwerkt met 7500 restaurants en traiteurs.



Maar op Tweede Kerstdag erna dan barst het los: dan vliegen de bezorgers in het hele land om overal pizza's, hamburgers en Thaise maaltijden bij kerstklanten te brengen. ,,Dat is voor ons een heel drukke dag. Dan zijn mensen na een hele avond met de familie gezellig onder elkaar. Film kijken. Dan willen mensen wel lekker eten, maar niet koken.”

Het is niet vol, zegt Wilton. ,,De ervaring leert dat mensen toch op het laatste moment bestellen.”