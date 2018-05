Stroopwafels maken Nederlander gelukkig

Recept stroopwafels

Stroopwafeldeeg

240 g bloem

95 g suiker

80 g boter

1 ei

1 mespuntje zout

1 mespuntje kaneelpoeder



Kaneelstroop

500 g suiker

75 ml kookroom

75 g suikerstroop

1 mespuntje kaneelpoeder

225 g boter

Extra nodig

plasticfolie

kniepertjesijzer

steker van 10 cm doorsnede

Stroopwafeldeeg

Meng de bloem met de suiker. Maak een kuiltje in de bloem en meng daarin de boter, ei, zout en het kaneelpoeder met elkaar. Meng beetje bij beetje de bloem erdoor en kneed tot een egaal deeg. Verpak het deeg in plasticfolie en laat het circa 30 minuten rusten in de koelkast. Verwarm het kniepertjesijzer voor op stand 2. Verdeel het deeg in 32 gelijke stukjes. Rol de deegstukjes tot bolletjes en druk ze iets plat tot een mini-hamburger. Leg het plakje deeg op het bakijzer en bak in circa 1 minuut gaar. Leg de wafel direct op de snijplank en steek er een cirkel uit met de steker. Herhaal dit tot het deeg op is.

Kaneelstroop

Karamelliseer de suiker in gedeeltes in een pan. Voeg opnieuw suiker toe zodra de suiker gekaramelliseerd is. Verwarm in een andere pan de kookroom met de suikerstroop. Blus de karamel af met de roommassa en laat koken tot de karamel is opgelost. Haal de pan van het vuur, voeg het kaneelpoeder toe en roer de boter in klontjes erdoor. Laat de karamel afkoelen tot circa 50 ºC.

Bereiding

Besmeer een afgekoelde wafel met een beetje warme kaneelstroop. Druk er een andere wafel tegenaan tot de stroop zich verdeelt tot de rand. Herhaal dit tot de wafels op zijn. Tip: als je het kniepertjesijzer onder druk zet worden de wafels ook groter en dus platter.

Bron: 24Kitchen