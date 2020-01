Student Filip (25) drinkt twee weken niet: ‘Ik slaap dieper en voel me fitter’

Wat is het effect van een maand zonder alcohol? Voelen mensen zich fitter? Slapen ze beter? Ruim 40.000 mensen schreven zich rond de jaarwisseling in voor IkPas, de landelijke actie om een maand geen alcohol te drinken. Het aantal deelnemers ligt waarschijnlijk hoger, want lang niet iedereen meldt zich aan. Dry January, zoals de maand internationaal heet, is nu twee weken onderweg. Tijd voor een tussentijdse balans.



Filip Hendricks, student in Wageningen, drinkt graag een biertje. ,,Niet meer zoveel als in m'n eerste studiejaren. Op een gegeven moment ben je klaar met die avondjes doorzakken en je de dag erna zo slecht voelen", zegt de 25-jarige student. ,,Ik was dus al minder gaan drinken. Maar in december merkte ik: ik ben eraan toe om niet te drinken.”