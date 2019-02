Student Romee (20) verkoopt haar rijst, noten en pasta zonder verpakking

Het concept is simpel: je bestelt de producten online en ze worden per fiets bij je afgeleverd. Dat gebeurt op donderdag en zondag tussen 17.00 en 19.00 uur. Deze producten worden geleverd in weckpotten, waarvoor je een eenmalige borg van 30 euro betaalt. Bij de daaropvolgende bestellingen worden de potten omgeruild voor gevulde potten, zodat je niet opnieuw hoeft te betalen. Als je zelf potten hebt, gelden deze borgkosten niet, maar betaal je alleen voor het vullen.

Afvalvrij leven

Ze blogt twee keer per week over haar groene leven, maar ook over andere dingen die een positieve impact hebben op het leven. Zo schrijft ze over het nut van vrijwilligerswerk en hoe ze de straten schoonmaakt van afval. Ze volgt de opleiding Facility Management, aan het Saxion in Deventer. ,,Ik mag in februari afstuderen bij een bedrijf in Deventer dat oesterzwammen kweekt op koffiedik. Ze maken daar van een restproduct een eindproduct, en daar mag ik een marketingplan voor schrijven. Dat is superinteressant en past helemaal in mijn straatje."