Studenten ‘beloond’ als ze meer drinken: speciale feesten om bonus binnen te slepen

In het verleden bleek de combinatie tussen alcohol en studentenverenigingen meer dan eens een gevaarlijke cocktail. Zo deelde een lid van de vereniging Vindicat eind 2017 naar eigen zeggen een ‘tikkie’ uit aan een medelid tijdens een borrel.



Aan dit ‘tikkie’ hield het slachtoffer een scheur in de neus, losse voortanden en een hersenschudding over. Dat incident maakt deel uit van een lange lijst aan problemen die ontstonden door overmatig alcoholgebruik bij Groningse studentenverenigingen. En die lijst moet maar eens eindigen, besloten de gemeente en enkele studentenverenigingen samen. Eerder dit jaar tekenden ze daarom een ‘alcoholconvenant’ om het alcoholmisbruik binnen hun gelederen terug te dringen.



Hoe serieus de brouwers dit nemen? Ze geven juist fikse kortingen studentenverenigingen meer bier bij hen bestellen. Het gaat hierbij om bedragen die op kunnen lopen tot tienduizenden euro's, blijkt uit onderzoek van RTV Noord.

Bonus voor meer bier

Studentenverenigingen die zelf een bar hebben zijn een horecaonderneming. Dit betekent dat er aan hen, net als aan andere horecazaken, vanuit bierbrouwerijen een zogenoemde ‘hectoliterbonus’ wordt aangeboden. Deze bonus werkt als volgt: wanneer een afnemer een hectoliter (100 liter) bij een brouwerij bestelt krijgt de afnemer korting. Die korting kan zelfs 75 procent van de prijs bedragen.



Regionale omroep RTV Noord heeft de cijfers van een Groningse studentenvereniging in handen waaruit blijkt dat dit om enorme kortingen kan gaan. Jaarlijks kopen zij voor 60.000 euro aan bier, waarbij ze 45.000 euro korting krijgen via de hectoliterbonus. Het aangeschafte bier kost hen in de praktijk dus 15.000 euro in plaats van 60.000 euro. Voor studentenverenigingen, die vaak een begroting van rond de ton hebben, is dat een flinke som geld.

,,Hier zitten we niet op te wachten”, reageert Floor van Bakkum, preventiemanager van instelling voor verslavingszorg Jellinek. ,,We proberen het alcoholgebruik juist te verminderen. Bij het Preventie Akkoord hebben brouwers daarvoor ook getekend.”

Leren drinken

Volledig scherm Studenten op een feest drinken veel alcohol. Foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten Studenten leren vaak drinken tijdens hun studietijd en de ervaring leert dat ze daardoor later ook blíjven drinken. ,,Ik begrijp dat de studenten bonussen krijgen als ze die hoeveelheden halen waarbij je korting krijgt, dus dat er aan het einde van het jaar hectoliterbonusfeesten zijn. Verenigingen zetten hun leden dan aan om meer te drinken. Dat is contraproductief. Wij proberen studentenverenigingen juist te helpen om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren. Je kunt ook alcoholvrij drinken. Of fris.”

Interessante doelgroep

Aan de onderzoekers laat Tom van Erven Dorens, die werkzaam was bij Bavaria en veel ervaring heeft met biercontracten, weten dat studenten inderdaad een zeer interessante doelgroep zijn. ,,Studenten drinken veel bier en als studenten bekend zijn met een biermerk zijn ze sneller geneigd dit merk de rest van hun leven ook te drinken.’’ Hij stelt dat de Groningse vereniging Vindicat, waar men naar eigen zeggen bezig is om het alcoholmisbruik te beperken, een heus doelwit is voor brouwers. ,,Het is ook een beetje een strijd onder bierbrouwers geworden: wie krijgt Vindicat?’’



In een reactie laat een woordvoerder van burgemeester Schuiling van Groningen weten dat ze niets te maken hebben met de contracten tussen verenigingen en brouwers, maar dat de ‘hectoliterkortingen’ inderdaad niet stroken met de afspraken die gemaakt zijn tussen de verenigingen en de gemeente. ,,Het zou goed zijn als de verenigingen gaan nadenken over andere manieren van inkomsten.”

De brouwers zeggen geen reactie te willen geven aan deze site. Dat ze dat niet willen, vindt Van Bakkum van Jellinek ‘makkelijk’. Ze vraagt zich af waarom de brouwers dan tekenen voor een aanpak die alcoholmisbruik moet tegengaan. ,,Je gaat er toch vanuit dat de brancheorganisatie daar toch zit namens de brouwerijen.”