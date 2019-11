Studenten in Alaska mogen parkeerboetes betalen met potten pindakaas en jam

De combinatie van pindakaas en jam, kortweg PB&J (peanut butter en jelly) genaamd, is een favoriet broodbeleg voor veel Amerikaanse kids. Ook studenten die krap bij kas zitten, zetten er graag hun tanden in. De boeteregeling die de universiteit in Anchorage traditiegetrouw elk jaar houdt, werkt zo twee kanten op. Volgens de afdeling parkeerbeheer mag iedereen die de afgelopen 45 dagen twee boetes heeft gekregen deze inlossen met de smeerbare zoetigheid. Twee potten van 454 gram leveren een krediet van 10 dollar op. Drie potten zijn goed voor 35 dollar en vijf potten zijn inwisselbaar voor een boetetegoed van 60 dollar.

Alle smaken

Elke commercieel geproduceerde pot met amandel-, cashewnoten- of pindakaas wordt geaccepteerd, mits niet over de uiterste houdbaarheidsdatum. Ook alle smaken confituur, marmelade of compote doen mee. Spaarzaam besmeerde boterhammen afschrapen en de opbrengst oppotten, is niet de bedoeling.



Het ingenomen broodbeleg wordt allemaal opgeslagen in de voedselbank van de onderwijsinstelling en gaat naar studenten in nood. Bijvoorbeeld hongerlijders die hun geld aan boetes hebben uitgegeven. En daarmee is het cirkeltje rond. Zodra de PB&J-actie is beëindigd, wordt hij herhaald met blikken soep.