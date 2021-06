Stukjes plastic in tompouces: Jumbo haalt gebakjes nét op tijd terug

Het ging net op tijd goed, doordat de leverancier van de tompouces aan de bel trok. ,,Gisteren heeft onze leverancier bij het schoonmaken van de machines waarmee de gele room voor de tompoucen wordt gemaakt, een aantal kleine stukjes rood plastic gevonden", meldt de woordvoerder van Jumbo. ,,Op dit moment wordt nog onderzocht waar de stukjes plastic vandaan komen. Door deze vroegtijdige constatering en om mogelijke veiligheidsrisico’s te voorkomen, hebben wij deze gebaksproducten direct uit alle distributiecentra of bij aankomst van de goederen bij de winkels verwijderd. Hierdoor zijn de producten niet in de schappen van onze winkels komen te liggen.”

Een klein deel van de online bestellingen voor klanten was al verzameld. De bezorgers zijn volgens de woordvoerder direct geïnstrueerd om deze gebaksproducten uit de bestellingen te halen. ,,Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de klanten van deze online bestelde producten proactief te informeren. Circa 100 klanten hebben hierover een mail ontvangen. Mocht klanten onverhoopt toch een van bovenstaande producten hebben ontvangen, dan kunnen ze deze terugbrengen naar de winkel en zij krijgen hun geld terug.”

Het ging om gebakjes die houdbaar zijn tot 14 juni: mini-tompoucejes die per tien stuks in een doos zijn verpakt, de dozen met vier tompoucen van normale grootte die ook los in de verkoop zijn, tompoucejes van miniformaat met foto erop, de feest-tompoucen, oranje-tompoucen en harten-tompoucen.