Succesvol mopshondencafé komt naar Nederland

De combinatie van dieren en cafés blijkt een succesformule. Zo zijn de kattencafés in Nederland inmiddels niet meer weg te denken. Ook in andere landen zijn de cafés, die hun oorsprong vinden in Japan, een hit. Zo kun je met katten knuffelen in onder meer Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Amerika.



En wat met katten werkt, zou met honden ook best kunnen werken. Na het succes van een pop-up mopshondencafé in Londen in oktober komt er begin 2018 een vaste variant. In Nederland gaan we ook van start met een pop-up, namelijk op 28 januari in café de Ruyschkamer in Amsterdam.