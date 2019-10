Suiker in drinkpakjes: Chocomel spant de kroon

De komst van limonademerk Irma 312 haalde in 1925 dagblad De Maasbode. Zo zuiver: geen moeder zou haar kind dit misgunnen, luidde de boodschap in het artikel. Bijzonder aan dit modern ogende Amerikaanse poeder was dat het in pakjes zat en het ook nog eens goedkoper was dan een fles limonade. Je hoefde alleen maar water en suiker toe te voegen.



De importeur had een stand geregeld in Diergaarde Blijdorp. Daar was op dat moment nét een damesbeurs gaande. Hij deelde gratis pakjes uit, en het liep storm. Wonderdrankje Irma 312, verkrijgbaar in de smaken citroen, sinaasappel, frambozen en Hawaï-ananas, maakte een vliegende start.