‘Suikerindustrie laat wetenschappers een rooskleurig beeld schetsen’

De Nederlandse suikerindustrie gebruikt de wetenschap om suikerconsumptie in een positiever daglicht te stellen en de risico’s op bijvoorbeeld overgewicht te bagatelliseren. Die beschuldiging uit Foodwatch. In een onderzoeksrapport vergelijkt de organisatie de strategie van de suikerindustrie met die van de tabaksindustrie, die decennialang twijfel zaaide over de schadelijkheid van roken.

Foodwatch richt de pijlen vooral op het Kenniscentrum Suiker en Voeding (KSV) en negen wetenschappers die bij dat centrum zijn betrokken. KSV wordt gefinancierd door de Cosun Beet Company, het vroegere Suiker Unie, een van de grotere spelers in de Europese suikerindustrie.

Het onderzoek toont volgens Foodwatch aan dat de betrokken wetenschappers in onderzoeken, interviews, in YouTube-video’s en op congressen meningen verkondigen die in lijn zijn met de belangen van de suikerindustrie en op gespannen voet staan met inzichten over suiker van gezaghebbende internationale wetenschappers en de Wereldgezondheidsorganisatie. Door KSV gefinancierde wetenschappers benadrukken bijvoorbeeld dat suiker eten op zichzelf mensen niet dik maakt, maar dat te veel eten en te weinig bewegen in het algemeen het probleem is, aldus Foodwatch. Of ze produceren onderzoek waarin wordt aangetoond dat suiker niet fysiek verslavend is.

Vet versus suiker

Een andere strategie is volgens Foodwatch het benadrukken van de schadelijkheid van vet, zodat de aandacht van suiker wordt afgeleid. ,,Terwijl de WHO heel duidelijk zegt dat wij met zijn allen minder suikers moeten gebruiken”, zegt een woordvoerster van de organisatie. Volgens de activistische ‘voedselwaakhond’ is sprake van ‘uitverkoop van de wetenschap’. De woordvoerster zegt dat het moeilijk is om beïnvloeding van de wetenschap hard te bewijzen. ,,Dat komt doordat het zo subtiel kan verlopen. Maar als financiering in het spel is, leidt dat tot beïnvloeding”, stelt ze.

Diverse wetenschappers zouden volgens de opstellers van het rapport ook niet transparant genoeg zijn over hun banden met de suikerindustrie. Zo zijn diverse wetenschappers die een rol spelen bij KSV volgens Foodwatch eveneens betrokken geweest bij internationale lobbyorganisaties. De voedselwaakhond schaart daar bijvoorbeeld de Europese tak van het International Life Science Institute (ILSI) en de World Sugar Research Organization (WSRO) onder, omdat die organisaties worden ondersteund door grote bedrijven in de sector.

KSV noemt het verhaal van Foodwatch ‘suggestief en tendentieus’. Het centrum vermoedt dat Foodwatch de suikersector buitenspel wil zetten in de discussies over suiker en stelt dat Foodwatch onderzoeken alleen maar onafhankelijk vindt als die negatief zijn over suiker. ,,Onze informatie over suiker klopt. En inhoudelijke kritiek horen we graag. Maar met louter verdachtmakingen kunnen we niks”, aldus KSV.