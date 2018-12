Suikerloze Coca-Cola lijkt steeds meer op de gewone

Als je straks Coca-Cola pakt in de supermarkt moet je goed opletten. De verpakking aan van de klassieke versie van de drank én de suikerloze variant gaan sprekend op elkaar lijken. Alleen een zwarte bies aan de bovenkant onderscheidt de suikerloze versie van de klassieke cola.



,,We willen nog beter duidelijk maken dat het voor de smaak niet uitmaakt of je de regular of de zero sugar kiest’’, zegt Daan Berendsen, verantwoordelijk voor Coca-Cola in Nederland. ,,Dat willen we ook laten zien in de verpakking.’’ Daarom wordt voor de commercial ook een toepasselijk rocknummer van Blondie gebruikt: One way or another.

Minder suiker

Verwarrend? Het is zeker niet de bedoeling om klanten om de tuin te leiden, aldus Berendsen. ,,In de winkels zullen de schappen steeds roder kleuren. In week 5 (begin februari) gaan de commercials van start, zie je abri’s op straat en krijgen klanten in de winkels uitleg over de verandering.’’



De stap om suiker en suikervrij zij aan zij te plaatsen in de schappen is een uitvloeisel van de doelstelling die The Coca-Cola Company zich heeft gesteld: in 2025 moet de helft van het volume aan verkochte dranken zonder suiker of met weinig suiker zijn.

In Spanje zorgde de verandering van de verpakking ervoor dat er veel meer zero sugar werd verkocht. ,,We zien in Nederland dat zero sugar van 1 januari tot nu met 21 procent is gegroeid. Regular groeide met 3 procent. Het gaat heel erg goed.’’

Nu liggen de kerstverpakkingen nog in de winkels. Die worden geleidelijk aan vervangen door de nieuwe. Her en der duiken de nieuwe verpakkingen al op in grote supermarkten. De light-versie houdt de bekende zilveren verpakking.

De ‘zwarte’ versie heette tot 2016 zero, maar werd in dat jaar omgedoopt ‘zero sugar’ omdat door de nieuwe ontwikkelingen van zoetstoffen de drank qua smaak nog meer ging lijken op de gewone Coca-Cola.

De omslag geldt voor alle verpakkingen: de blikjes en de flessen. De rode schijf die nu bij zero sugar hoort, verdwijnt. Het blikje wordt rood met een zwarte bies aan de bovenkant. De vormgeving van de klassieke Coke wordt ook aangepast: de belettering staat voortaan ook aan de bovenrand. ,,Op elke verpakking staat voortaan ook dat deze recyclebaar is.”

Geschiedenis

Volledig scherm Blikjes Coca Cola: rechts de huidige, links de nieuwe versie. © Marcel Wagenaar Rood is nu onlosmakelijk met Coke verbonden, maar in het begin gebruikte de frisdrankproducent ook groen, blauw en geel in de reclame-uitingen. In de Verenigde Staten is het credo dat het bedrijf teruggaat naar klassiek rood. Berendsen: ,,Het merk Coca-Cola zou nooit zo groot geworden zijn zonder de kleur rood.’’