Super zegt sorry tegen paters voor stunt met abdijbier

Zonder winstoogmerk

Na alle commotie die hierover is ontstaan, in de sociale media tot ‘biergate’ gedoopt, is er vanochtend een gesprek geweest met de woordvoerder van de paters. ,,Het was een prima gesprek'', zegt woordvoerster Gineke Wilms van Jan Linders. ,,De komende tijd zullen we het gesprek met de abdijgemeenschap, de paters zelf, aangaan.''

Onderschat

Vrijdagmiddag heeft de supermarkt een verklaring gepubliceerd met een excuus: ,,In de media is veel gezegd en geschreven over deze actie. Het sentiment dat hierbij is ontstaan, hebben we wellicht onderschat. In het bijzonder zijn we geraakt door de teleurstelling die de abdijgemeenschap van Westvleteren heeft uitgesproken. Gezien onze goede intenties betreuren we dit dan ook ten zeerste.''