Supergoedkope producten nog dit jaar in alle Lidl-winkels

De volledige lijst van producten die in aanmerking komen (en die dus maar 25 cent kosten): groente en fruit in een box van twee kilo, verse vlees-, vis- en vegetarische producten (per artikel), koelverse producten (zoals koelverse sandwiches, gesneden groente en zuivel).



Ook hele broden van de vorige dag zijn tot 12.00 uur te koop en een zak met vier broodjes is ook aan het einde van de dag te koop voor 25 cent. Intern spreken Lidl-medewerkers over het ‘kwartje van Lidl’, verwijzend naar het kwartje van Kok. Het grote verschil: begin jaren 90 verhoogde het kabinet de accijnzen op brandstof met 25 cent, terwijl klanten van deze koopjes waarschijnlijk wel blij worden.