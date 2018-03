Supermarkt mag eenmalig abdijbier in de schappen leggen

Het gaat om de Westvleteren Blond ( 5,8 procent alcohol), ‘8’ (8 procent) en ‘12’ ( 12 procent), die respectievelijk een groene, blauwe en goudkleurige dop hebben. Elk van de zestig vestigingen van Linders in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland krijgt zo’n vijf kratjes, per flesje moet 9,95 euro worden betaald. Niet meer dan twee flesjes per klant mag een Linders filiaal verkopen van deze bieren, die door het internationale bierforum Ratebeer al verschillende malen tot het beste bier ter wereld zijn uitgeroepen. Vooral ‘Westvleteren 12’ is gewild bij liefhebbers van speciaalbieren.

Waarom de Belgische trappisten Linders eenmalig toestaan hun bier te verkopen kon Gineke Wilms, woordvoerder van de supermarktketen niet zeggen. ,,Dankzij onze partners zijn we erin geslaagd het Westvleterense bier aan te kopen.'' Wie deze ‘partners’ zijn wil Wilms niet meedelen. Wel benadrukt ze dat Jan Linders het als een voorrecht ziet dat het bedrijf de Westvleterense bieren kan en mag verkopen. ,We zien het als een beloning voor het feit dat we al enkele jaren in Nederland tot beste speciaalbiersupermarkt zijn uitgeroepen.''

Bij de brouwerij van de trappisten in Westvleteren was niemand bereikbaar voor een toelichting. Het is pas de tweede keer in hun historie dat de Belgische trappisten hun bier buiten hun abdijbrouwerij en –café te Westvleteren te koop aanbieden in Nederland. Omdat ze in geldnood zaten voor de herbouw van hun zwaar verouderde abdijcomplex gaven de trappisten in 2012 horecagroothandel Sligro toestemming om een box van 6 flesjes voor 27,50 euro te verkopen. In België hadden ze dat een jaar eerder aan supermarkt Colruyt toegestaan.

Quote Dit is een flinke winstpakker voor Jan Linders Guillaume Vroemen

,,Een stevige prijs vraagt Jan Linders voor deze bieren’’, meent Peter Kuppers van Bier Consumenten Vereniging PINT uit Maastricht. ,,Aan de poort van de brouwerij in Westvleteren kost een fles slechts 3,75 euro en in Café In de Vrede tegenover de brouwerij kost een glas 4 euro. En via internet kun je dit bier voor 8,95 euro krijgen.'' Volgens Kuppers betaal je vooral de hype rond de Westvleteren Trappisten. ,,Rochefort 10 en Bernardus 8 zijn goedkoper, even goed en altijd verkrijgbaar.''

Bierexpert Guillaume Vroemen uit Genhout spreekt van een 'fikse winstpakker' voor Jan Linders. ,,Te duur als je de prijs vergelijkt met die bij de brouwerij.''