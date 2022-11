Supermarkt Plus roept appeltaarten terug, zit mogelijk hard plastic in

Koken & Eten Hoe stop ik met snoepen ’s avonds? En kan ik honger ‘wegdrinken’ met water? Expert geeft antwoord

In het najaar storten we ons op comfortfood en hartverwarmende snacks. Kun je langer zonder snacks als je je maaltijden opsplitst in meerdere kleine porties? Hoe raak je af van emo- of stresseten? En welke voedingsmiddelen stillen je honger wel?

8 november