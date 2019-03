Supermarkten spekken kas met vleesvervangers

Het is de tweede keer dat de Nationale Week zonder Vlees wordt georganiseerd. Uit deze week proberen supermarkten gezamenlijk een slaatje te slaan door vegetarische producten met bonus in de schappen te zetten. Maar liefst twaalf supermarkten doen mee, dat zijn er vijf meer dan vorig jaar.

Omzet

Of er een verband is, valt niet met zekerheid te zeggen. Maar de omzet uit de verkoop van vleesvervangers - vaak gemaakt van plantaardige extracten - is in elk geval de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van ABN Amro en Distrifood in de periode 2004-2018. Vleesvervangers worden vaak ingezet door mensen die hechten aan het traditionele trio aardappelen-vlees-groente. Mensen die internationaler koken, gebruiken vaker bonen en peulvruchten als eiwitcomponent in hun maaltijd.