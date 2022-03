Supermarkten stellen quotum in voor zonnebloemolie, run op laatste flessen: ‘Bizarre situatie’

Student sleept verhuurder wooncom­plex voor de rechter en wint: contract­kos­ten 192 euro te hoog

200 euro aan contractkosten moeten eerstejaarsstudenten van het Erasmus University College (EUC) in Rotterdam aftikken als ze hun intrek nemen in een studentenkamer aan het Stadhuisplein. Het vermoeden van een student dat er iets niet in de haak was met dat bedrag werd vorige week bevestigd. In plaats van 200 euro, kwam de rechter uit op een bedrag van 7,72 euro. ,,Het ging mij om het principe.’’

15:43