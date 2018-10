Supermarkten vechten om de gunst van flexitariër

Het wordt steeds makkelijker om een dagje geen vlees te eten. AH zet deze week vleesloze eetwaren in het zonnetje én presenteert tien nieuwe producten in het schap. Het gaat bij de grootgrutter onder meer om de rookworst-zonder-vlees van de Vegetarische Slager en drie plantaardige burgers van Mister Kitchen.



Ook Jumbo laat zich niet onbetuigd. De keten maakte gisteren bekend het vegetarische en veganistische aanbod uit te breiden. De klanten willen het, en minder vlees eten past bij een evenwichtiger en duurzamer eetpatroon, zo laat directeur Colette van Eerd weten. De timing van de nieuwe introducties van vegaproducten is niet toevallig: het is vandaag World Veggie Day.

De twee reuzen in supermarktland zijn niet de enige die klanten tegemoet komen die vlees- en visloos willen eten. De Limburgse keten Jan Linders kwam onlangs met groenteproducten die de goedkeuring van kinderen kunnen wegdragen, zoals tomatensoep, pastasaus en broodbeleg vol groenten. Unox presenteerde gisteren een vegetarische rookworst en Mora komt vandaag met een vegetarische 'draadjesvleesch krocket'.

Volledig scherm Drie van de nieuwe vegetarische producten van AH. © AH ,,Alle supermarkten zijn ermee bezig'', zegt Peter Garstenveld, hoofdredacteur van Distrifood uit. ,,Supermarkten spelen in op trends. Een van die trends is dat meer mensen niet zozeer vegetariër als wel flexitariër worden. Als je een gehaktbal verkoopt voor 1 euro of een vegetarische bal voor 2 euro, is dat zakelijk gezien slim. Ook zijn er meer eenpersoonshuishoudens die bereid zijn iets meer te besteden. Daar springen ze ook op in.''



,,Niemand wil de boot missen'', schetst retailexpert Paul Moers. ,,Veel mensen eten een dagje in de week geen vlees. Supermarkten zijn er enorm op gebrand om te zorgen dat consumenten de vleesvervangers bij hen kopen en niet bij de concurrent. Iedereen is bezig met zijn marktaandeel.''

Het is goed voor het imago van de supers, maar het is niet alleen voor de bühne, aldus Garstenveld. ,,Je kunt je ermee onderscheiden, want jouw unieke vegagehaktbal is anders dan die van de concurrenten. Flessen Coca-Cola verkoopt iedereen, daarmee kun je je alleen onderscheiden in prijs'', somt hij op. ,,Deze vegaproducten belasten bovendien het milieu minder omdat we de groenten direct eten, zonder dat er een koe tussen zit. En er is waarschijnlijk minder derving, omdat de houdbaarheid langer is.''

Panklare groenten

Quote Ik denk wel dat vlees een luxepro­duct wordt, iets dat je met kerst eet. Zoiets als kaviaar Isabel Boerdam, De hippe vegetariër Supers zijn gespitst op gezond, lekker en makkelijk en dit is een manier om dat hun klanten te bieden. ,,Je ziet dat AH en Jumbo meer nadruk leggen op groente en fruit dan op vlees, met panklare groenten bijvoorbeeld.''



Ambassadeur van plantaardig eten Isabel Boerdam vindt de introductie van meer groente en minder vlees een goede stap in de goede richting. ,,Het vegaschap groeit, het wordt wel een meter langer'', aldus Boerdam, bekend van haar blog De Hippe Vegetariër en initiatiefnemer van de Nationale Week Zonder Vlees.



De producten van de supermarkten zijn vooral voor de flexitariër, denkt zij. ,,Deze producten slaan een brug naar de consumenten die een dagje geen vlees eten. Die zullen eerder een burger eten van kikkererwten dan zelf kikkererwten weken.''



Supermarktketens spelen een belangrijke rol, vindt Boerdam. ,,In hun inspiratie en in recepten nemen gerechten zonder vlees al een evenredig deel in.'' Ruimte voor verbetering is er ook. ,,Bonusacties hebben nog wel een vleesfocus. Supermarkten kunnen mensen nog meer in de goede richting sturen.''



Uiteindelijk zal vlees niet verdwijnen, denkt Boerdam. ,,Wel denk ik dat vlees een luxeproduct wordt, iets dat je met kerst eet. Zoiets als kaviaar.''



Zo'n vaart loopt het niet, vermoedt retailexpert Paul Moers. ,,De markt van flexitariërs groeit, maar het is niet mainstream, dus als je vraagt: is dit een goudmijn, dan zeg ik nee. Echte vleesliefhebbers zijn moeilijk te overtuigen.''