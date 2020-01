Sushi gered uit de prullenbak: overtollige maaltijden razend populair

Of je nou zin hebt in sushi, brood, een verse salade of misschien wel een heel supermarktpakket (als je geluk hebt): de app Too Good To Go biedt voor elk wat wils. Bakkers, cafés, restaurants en supermarkten die hierbij aangesloten zijn melden dagelijks of er eten over is en wanneer het opgehaald kan worden. Gebruikers rekenen een paar euro af via hun creditcard of bankpas en kunnen het eten ophalen. Wat het precies is en hoeveel blijft in veel gevallen een verrassing.