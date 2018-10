'Sushi-sensatie' Kit maakt promotie: van studentenkamer naar toplocatie

Kit rolt door

Nu heeft de uit Thailand afkomstige Kit zijn bachelor in zijn zak en is het tijd voor een volgende stap. Die werd hem zowat in zijn schoot geworpen: chef-koks van een hotel in de Negen Straatjes waren zo onder de indruk van de getalenteerde Kit dat ze hem een 'geheime' ruimte achter de spiegel van het hotel hebben aangeboden. Daar kan hij een pop-uprestaurant runnen.

Kit is blij met de kans, die hem vooral rust geeft. ,,De afgelopen maanden zat ik in een rollercoaster. Sinds de reportage over mij in Het Parool heb ik meer dan 600 reserveringen binnengekregen. Ik vroeg vrienden om te helpen en op een gegeven moment werkten we met een groep van tien om vijf shifts per week te draaien. Ondertussen studeerde ik ook nog af en sliep ik drie uur per nacht. Dat ik nu een vaste plek heb, is echt een verademing.''