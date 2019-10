Syrisch gezin wil na vlucht niet leven van uitkering en begint eigen supermarkt in Raalte

In strakke, nette kleding staat Louai Kasoumeh bij de ingang van zijn supermarkt Nour Alsham te wachten. Een brede grijns op zijn gezicht vertelt dat hij apetrots is op zijn eigen bedrijf en dat wil hij delen met de wereld.



Na jaren van vluchten, gescheiden leven van zijn gezin en het van binnen en buiten bekijken van asielzoekerscentra in Nederland, kan hij nu met zijn gezin een bestaan opbouwen in het kalme Salland. Vorige week openden de Syriërs hun winkel in het hart van Raalte, aan de Varkensmarkt.



De klanten druppelen binnen terwijl Louai net zijn verhaal wil beginnen. Ongeveer vijf jaar geleden ontvlucht hij de Syrische hoofdstad Damascus vanwege de oorlog waar het land in terecht is gekomen. Daarvoor leidt hij een gezinsleven, dat hij nu weer probeert op te bouwen in Nederland. ‘Levensmiddelen en meer’ prijkt boven de ingang van zijn winkel in het centrum van Raalte. ,,Zo'n winkel, maar dan iets kleiner, had ik ook in Damascus”, vertelt hij.