Taboe is eraf: alcoholvrij bier is hip en sexy

Het verhaal Heineken 0.0 is exemplarisch. Het biertje zonder alcohol werd in maart 2017 gelanceerd en is een jaar later in zevenduizend bars en restaurants in Nederland verkrijgbaar. En in alle supermarkten. Afgelopen maand maakte het biermerk bekend dat het alcoholvrije bier voor het eerst ook op tap te krijgen is, te beginnen in honderd horecazaken in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle.

Onmiskenbaar

Volledig scherm © Shutterstock Dat Nederlands grootste brouwer de tijd rijp achtte voor een 0.0-biertje, toont aan dat alcoholvrij gerstenat gewoon is geworden. De verkoopcijfers groeien spectaculair: van 260.000 hectoliter in 2014 naar 482.000 hectoliter vorig jaar, zo meldt koepelorganisatie Nederlandse Brouwers. Het marktaandeel van alcoholvrij bier lag in 2017 op 4 procent van de totale markt. Het is nog maar een klein deel van de totale biermarkt (ter vergelijking: van pils werd vorig jaar 10 miljoen hectoliter verkocht), maar de spectaculaire stijging van het aantal liters is onmiskenbaar.

,,Alcoholvrij bier had een heel negatief imago'', zegt Alain Schepers van bierwebsite Bierista. ,,Dat had te maken met de smaak: het had niet de smaak van echt bier. De smaak is zo vooruitgegaan dat het nu een prima alternatief is geworden voor bier.''

'Uitgebucklerd'

Quote Het taboe is eraf, consumen­ten drinken niet alleen meer een alcohol­vrij biertje omdat ze moeten rijden Fiona de Lange, bierexpert Dat slechte imago had natuurlijk te maken met de beruchte conference uit 1989 van Youp van 't Hek waarin hij tekeerging over Bucklerdrinkers. In Buckler zat veel minder alcohol dan in gewoon bier. De cabaretier wil er niets meer over kwijt nu. Hij is 'uitgebucklerd' zoals hij het zelf noemt. Destijds verdween het merk van Heineken in Nederland uit de schappen. In Frankrijk en Spanje is het nog wel verkrijgbaar.

De bierdrinkers van nu zijn niet de bierdrinkers van toen. Millennials vinden gezond leven belangrijk en daar past alcoholvrij bier beter bij dan bij fris, omdat daar veel suiker in zit, ziet bierexpert Fiona de Lange. ,,En dat zit niet in alcoholvrij bier.'' Een flesje 0.0 van Heineken (33 cl) bevat 69 calorieën. Dat is de helft van het aantal calorieën in eenzelfde blikje Coca-Cola, want dat bevat 139 calorieën. ,,Het taboe is eraf, consumenten drinken niet alleen meer een alcoholvrij biertje omdat ze moeten rijden'', zegt Floor van Aerde namens Nederlandse Brouwers.

Dat zegt ook Alain Schepers van Bierista. Hij drinkt zelf ook graag alcoholvrij bier. ,,Na het sporten is het een prima dorstlesser. Zeker op zaterdagmiddag na het hardlopen heb ik niet meteen zin in alcohol. Ik heb altijd alcoholvrij bier in huis.'' Net als Fiona de Lange, die het graag neemt als ze geen alcohol kan drinken en geen frisdrank wil.

'Mooie ontwikkeling'

Quote Er zijn steeds meer varianten Floor van Aerde, Nederlandse Brouwers Dat is niet nieuw, weet Rinske van den Bos van Swinkels Family Brewers (de nieuwe naam van Bavaria). ,,In 1978 lanceerde wij als Bavaria ons eerste alcoholvrije biertje.'' Dat maltbier was aanvankelijk voor het Midden-Oosten bedoeld en kwam vanaf 1988 op de Nederlandse markt. Ook introduceerde Bavaria in 2010 het eerste alcoholloze witbier op de Nederlandse markt. ,,We vinden het een mooie ontwikkeling dat alcoholvrij nu zoveel meer wordt geaccepteerd. Het is niet meer onsexy om bier zonder alcohol te drinken. Zelf hebben we altijd in deze categorie geloofd, iedereen kent Bavaria 0.0, merken we. Mensen weten dat we er de eerste mee waren.''

Alcoholvrij brouwen is heel lastig, want alcohol speelt een belangrijke rol bij de biersmaak, zegt Van den Bos. ,,Je hebt veel kennis en ervaring nodig om het goed te doen.'' Dat trucje kennen steeds meer brouwers: de keuze is enorm toegenomen, zegt Van Aerde van Nederlandse Bouwers. ,,Er zijn steeds meer varianten: eerst had je alleen pils, toen kwamen de Radlers, nu heb je witbier, weizen, alcoholvrije IPA’s. Nieuw is dat het ook niet alleen meer de grote brouwers zijn, ook de kleine lokale brouwerijtjes komen met alcoholvrije varianten.''

Realistisch