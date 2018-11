Taco Bell sluit al na anderhalf jaar per direct alle vestigingen in Nederland

Al na anderhalf jaar heeft fastfoodketen Taco Bell besloten om alle vestigingen in Nederland te sluiten. De drie restaurants zijn per direct dichtgegaan, zo laat Bram van Ginneken van Taco Bell weten. ,,We willen onze fans bedanken voor hun overweldigende steun.”

Taco Bell had restaurants in Breda, Eindhoven en Tilburg en was daarmee alleen in Brabant gevestigd. Vaste klanten maakten op sociale media al melding van afgeplakte ramen bij de restaurants.

Taco Bell serveert typisch Mexicaanse gerechten zoals taco’s, burrito’s en nacho’s. Taco Bell had de ambitie om de komende jaren zo’n vijftig restaurants te openen in Nederland. In thuisland Amerika is het met ruim 6.000 filialen een van de grootste fastfoodketens.

Toekomst

Het eerste Nederlandse restaurant van Taco Bell vestigde zich in maart vorig jaar in Eindhoven. Vervolgens kwamen er al snel zaken in Tilburg en Breda. Er waren nog plannen om op korte termijn uit te breiden naar Utrecht, Den Haag en Den Bosch.

De vraag is nu of dat nog gaat gebeuren. ,,Ondanks ons succes zijn we teleurgesteld dat onze franchisenemer alle drie de locaties in Nederland zal sluiten”, aldus Van Ginneken.