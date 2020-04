Tafels schuren en verf op de muur: horeca houdt grote ‘corona-schoonmaak’

Tientallen hamburgers bakt chef-kok en bedrijfsleider Rik Ruitenbeek (21) van restaurant Meneer Smakers normaal gesproken op een dag. Nu staat hij in zijn zwarte kokskleren voor de zaak en heeft hij voor het eerst in zijn leven een schuurmachine vast. ,,Ik voel me net een regenboog”, roept hij tegen zijn collega Bob de Jong (27) als hij naar zijn kleurrijke handen met verfresten kijkt.