Tamar doet al haar boodschappen ‘naakt’

Hoebé is de drijvende kracht achter de Facebookpagina Zero Waste Zeeland, die in januari de lucht in ging en is geïnspireerd door Zero Waste Nederland. Tamar, afkomstig uit Hoek in Zeeland, is de Zeeuwse Zero Waste Hero.



Nog een geluk dat ze voor haar werk veel onderweg is met de auto, want zomaar even boodschappen doen, dat gaat niet. Ze gaat speciaal naar 'zero waste friendly’ winkels, te herkennen aan een groene sticker met de tekst ‘neem gerust je eigen verpakking mee’. ,,Daar bieden ze weliswaar nog niet alles los aan, maar als je zelf met je verpakking komt, zijn ze bereid mee te werken.’’



Achter in haar auto liggen tassen. Van katoen uiteraard. En roestvrijstalen bakjes met een deksel van siliconen. ,,Niet van plastic!’’, verzekert Tamar. ,,Siliconen zijn beter afbreekbaar.’’ De bakjes gaan mee de winkel in, voor 'vochtige' aankopen als vlees, vis en salades. Droge producten als brood, koeken en noten gaan in katoenen zakjes.