‘Te activistische’ longartsen komen met kookboek: Niet roken, maar koken

Niet vrezen: met hun al jaren durende felle strijd tegen het roken heeft het boek weinig te maken. Behalve dan dat de complete opbrengst naar hun Stichting Rookpreventie Jeugd gaat. En dat is hard nodig sinds KWF Kankerbestrijding de dames niet meer sponsort omdat ze ‘te fel en activistisch’ zouden zijn.



Maar ze knokken door en wagen zich nu zelfs op een terrein waar ze echt helemaal niks te zoeken hebben. Iets te eten op tafel zetten was ongeveer het laatste waar ze zich in hun drukke bestaan druk om maakten. En toch speelden ze in hun zoektocht naar financiën met het idee om diners te geven voor eventuele rijke donateurs. ,,Maar dan moet je wel kunnen koken”, zegt Wanda de Kanter. ,,Dus we moesten het maar gewoon gaan doen. Die mensen kan je geen pakje Knorr voorzetten.”

Max vijf ingrediënten

Wie niks kan, vraagt hulp. De Kanter en Dekker vroegen vrienden en kennissen om recepten, maar die moesten wel aan simpele voorwaarden voldoen: maximaal 15 minuten bereidingstijd (exclusief een eventueel urenlang verblijf in de oven, dat mag wel) en maximaal vijf ingrediënten (exclusief dingen die je altijd wel in huis hebt zoals zout, peper, azijn).



De longartsen namen vervolgens ruim een week vrij om alles uit te proberen. Het werden loodzware dagen vol ontdekkingsreizen door supermarkten (‘nooit geweten hoe een pastinaak eruit ziet’) en drama's in de keuken: ,,We gooiden net zo makkelijk iets weg wat we even later toch weer nodig hadden. Eind van elke middag waren we kapót”, zegt Wanda lachend.

Quote Soms was het gerecht zó hard dat je er iemand mee kon vermoorden Pauline Dekker Want daarna kwamen de gerechten ook echt op tafel om door gasten beoordeeld te worden. ,,Niet alles lukte even goed, hoor. Staat ook gewoon in het boek”, zegt De Kanter. ,,Maar alles bij elkaar een boek vol makkelijke recepten. Soms zelfs minder dan vijf ingrediënten: room, kaas en ei in de oven, klaar.”