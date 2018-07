Te kleine aardappelen door extreme droogte

Het ministerie stelt hier welwillend naar te zullen kijken, al zal een besluit niet vandaag of morgen vallen, aldus een woordvoerder. ,,We kijken wat kan en of het eerder kan, maar er zijn vanuit de sector tal van verzoeken gedaan. Het gaat dan niet alleen om opheffing van het beregeningsverbod, maar ook om uitzondering op de regels wanneer er geploegd mag worden of wanneer er mest uitgereden mag worden. We hebben tot dusver nog geen uitzonderingen toegestaan, maar we kijken welwillend naar mogelijkheden om belemmeringen in de regelgeving weg te nemen.”