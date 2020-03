Te veel blikken bonen en pasta gehamsterd? Dit kun je ervan maken

De grote vraag is: wat doe je ermee? Volgens Brenda Hoff van BrendaKookt kun je met blikvoer veel kanten op. ,,Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar het is ook fijn (en efficiënt) om alvast te bedenken wat je met de producten die je koopt kunt doen en in welke gerechten je ze kunt verwerken’’, zegt ze. Volgens de foodblogger is het allereerst handig om producten te kiezen die voedzaam zijn. ,,Daar heb je het meest aan als het nodig is.’’



,,Voor pastasauzen zijn tomaten in blik of passata (gezeefde tomaten) makkelijk’’, vervolgt ze. ,,Ook groenten in blik of uit de diepvries kun je hiervoor gebruiken.’’ Mexicaanse gerechten kun je goed bereiden met een bonenmix, groenten in blik of uit de diepvries en wraps, taco’s of nacho’s.



,,Voor gerechten met couscous kun je kikkererwten, bonen en groenten in blik of uit de diepvries gebruiken’’, gaat de receptontwikkelaar verder. Ook bij rijst noemt ze de blik- of diepvriesgroenten en tomaten in blik. ,,Hier kun je bijvoorbeeld ook een saus bij doen, zoals aanmaakpindasaus.’’ Aardappelen, rookworst en groente naar keuze zijn volgens Hoff geschikte producten voor stamppot.



Ananas in blik gekocht? Die kun je goed gebruiken in dit kiprecept. Of heb je wel erg veel tomatenblokjes en tonijn ingeslagen? Probeer dan dit; sla je meteen een gat in je voorraad pasta. Als je nog tonijn over hebt, dan kun je ook deze heerlijke quesadilla's maken.