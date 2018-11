Te veel mensen hebben onterecht de diagnose pinda-allergie

Koken & Eten240.000 mensen in Nederland leven met de diagnose pinda-allergie en mijden angstvallig alle voedingsmiddelen met sporen van pinda. Deze angst blijkt in veel gevallen ongegrond.

,,Een pinda-allergie is een hardnekkig probleem. Als je het eenmaal hebt, groei je er in 80 procent van de gevallen niet overheen’’, volgens Erna Botjes, voorzitter van de stichting Voedselallergie. Klachten die kunnen voorkomen bij een pinda-allergie zijn problemen met de maag, luchtweg, darmen, huid en in het ergste geval: een anafylactische shock. Dat is een acute, levensbedreigende reactie op een lichaamsvreemde stof, die kan eindigen in shock.

,,Je ziet dat mensen alles mijden wat ook maar enigszins met pinda's te maken heeft, uit angst voor een allergische reactie”, zegt Botjes. Maar zijn de risico's in alle gevallen reëel te noemen? Nee.

Overgediagnosticeerd

In Nederland heeft 1,4 procent van de bevolking een pinda-allergie, of bestaat het vermoeden dat ze een pinda-allergie hebben. Dat zijn 240.000 mensen, sommige van deze mensen hebben zichzelf gediagnosticeerd. Anderen hebben een bloedonderzoek laten doen, en een ander deel heeft vastgesteld dat er sprake is van een pinda-allergie op basis van provocatie.



Bij provocatie eet of drink je het verdachte voedingsmiddel in steeds grotere porties. ,,Dat is de enige manier om erachter te komen in welke mate je last hebt van een pinda-allergie, en in hoeverre je sporen van pinda's van moet mijden’’, zegt Botjes.



,,Slechts 0,2 procent van de Nederlanders, oftewel 34.000 mensen, reageert op provocatie. De helft reageert op een gehele pinda of meer, de andere helft reageert op zelfs minder dan dat. Dus de sporen van pinda's. De laatste is de groep die het ernstigste risico loopt.’’

De overige patiënten kunnen heel goed last hebben van iets anders. ,,Dat kan echt van alles zijn, zoals bijvoorbeeld een pollenallergie, of een schimmel. Punt is: je weet het pas zeker, als je een goede diagnose hebt gesteld.’’



Mosterd na de maaltijd