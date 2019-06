Teelt van tarwe en aardappels toegenomen

De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 procent en 7 procent gegroeid. Het areaal aardappelen werd in een jaar tijd met ruim 2 procent uitgebreid. Volgens de laatste landbouwtelling, van april dit jaar, wordt volgens het CBS in Nederland op 536.000 hectare aan akkerbouwgewassen geteeld. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder.

De stijging van de teelt van tarwe volgt na jaren van afname. Ten opzichte van vorig jaar is het areaal gegroeid met bijna 9 procent, tot 122.000 hectare. De omvang is echter nog wel een stuk kleiner dan het langjarig gemiddelde. Gemiddeld werd er sinds het jaar 2000 jaarlijks op 135.000 hectare tarwe verbouwd. Opvallend is de omvang van het areaal zomertarwe, dat met 43 procent afnam naar 9000 hectare. Sinds 2000 is alleen in 2017 het areaal kleiner geweest, zo weet het CBS.