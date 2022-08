Terwijl de bierprijs stijgt, boekt Heineken meer winst dan vóór corona

Terrasje gepakt met het goede weer? Hoe kom je snel af van je kater?

Wanneer het goed weer is, drinken we sneller een biertje of een glas wijn. Met een droge mond en een ontregelde maag als gevolg de dag nadien. Toxicoloog Jan Tytgat legt uit welke middelen er zijn om die verschrikkelijke kater sneller te laten verdwijnen. En is er één specifieke soort drank die de kater minder erg maakt?

29 juli