Test je koffiekennis op de Dag van de Koffie

Brazilianen vieren koffiedag op 24 mei, in Duitsland staat koffie op de laatste zaterdag in september in het zonnetje en in de Verenigde Staten vieren ze koffiedag op 29 september.

De wereldwijde versie van de dag van de koffie (van de International Coffee Organisation) is op 1 oktober. De koffieproducenten willen dat koffiefans een dag lang stilstaan bij de mannen en vrouwen die hun koffie produceren. Wat weet jij over koffie?