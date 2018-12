Thuis een straffe espresso maken: met deze machines lukt dat wel

Geen beter moment voor een frisse start dan de eerste dag van het nieuwe jaar. In theorie tenminste. Wie in de praktijk een feestelijke jaarwisseling beleeft, zit op 1 januari met wallen als beurse appelbeignets af te tellen tot hij weer naar bed mag.



Gelukkig is er een reddingsboei om je door die eerste dag(en) van het nieuwe jaar te slepen: koffie. En dan met name espresso, de kleinste krachtpatser in het cafeïnespectrum. Wie twijfelt aan diens effectiviteit als opkikker, hoeft in het Deventer KoffieDok - het proeflokaal van dienst - alleen even naar Maarten Smeenk van Beany Coffee te kijken.



Als ook het laatste kopje van de test aan de lippen is gezet, kan het vrolijke panellid met geen mogelijkheid meer op zijn stoel blijven zitten. ,,Ik heb een hartslag van 104, joh”, zegt hij met een grijs. ,,Ik had toch moeten ontbijten.”



Jeroen Brugman van Ikigai Coffee heeft dan ook voorzorgsmaatregelen meegenomen. Geroutineerd haalt hij een paar pilletjes L-theanine tevoorschijn; een populair supplement onder professionele koffieproevers dat de gejaagde kantjes van het cafeïne-effect moet afvijlen zonder in te boeten op focus. ,,Anders sta ik straks ook zo te stuiteren.”