Thuisbakkers kunnen kunst afkijken bij winnaars van Heel Holland Bakt

Zelf bonbons maken of leren hoe je airbrush gebruikt op een taart. Koekjes decoreren of de allerlekkerste cupcakes maken. Thuisbakkers die meer willen leren over alles wat met bakken te maken heeft, krijgen daarvoor de gelegenheid in het weekend van 30 en 31 maart. Tijdens de Mjamtaart Cake & Bake Experience in Rijswijk zijn er demonstraties van Heel Holland Bakt -winnaars, zoals Anna Yilmaz van dit jaar en Annemarie Pronk (2016). ,,We verwachten zo’n 3000 thuis- en hobbybakkers te verwelkomen", zegt organisator Patricia van Buuren Schothorst. ,,Zeker nu we Hidde de Brabander, de winnaars van de afgelopen seizoenen Heel Holland Bakt én de publiekslieveling van dit jaar (Cas) hebben weten te strikken om demonstraties te geven.”

Wedstrijden

Er zijn workshops waarbij bezoekers zelf aan de slag kunnen gaan en wedstrijden, zowel voor volwassenen als voor kinderen. De tweedaagse voor thuisbakkers is een idee van Van Buuren Schothorst, die elf jaar geleden het tijdschrift MjamTaart bedacht en opzette. Inmiddels rolt het magazine met 22.000 exemplaren zes keer per jaar van de pers. Er staan veel stap-voor-stap werkbeschrijvingen in voor taart, cupcakes, chocolade, cupcakes, koekjes en nog veel meer lekkers. Op Facebook telt de community bijna 30.000 fans.

Nieuw is dit jaar de ruilbeurs voor bakspullen. Daar kunnen de thuisbakkers vormen, spatels en ander gereedschap met elkaar uitwisselen. ,,We hebben op onze facebookpagina een poll gehouden onder onze volgers en daaruit bleek dat er veel animo voor was”, aldus Van Buuren Schothorst. ,,We krijgen veel aanvragen voor een plek, het slaat goed aan.”



Bakken is hot, merkt Van Buuren Schothorst, en het populaire bakprogramma wakkert dat vuur alleen maar aan. ,,Uiteraard merken we dat er meer belangstelling is voor bakken dankzij de aanloop naar, de start van én de beleving tíjdens de afleveringen van Heel Holland Bakt. Op sociale media ontstaat ook bij ons reuring en het is duidelijk merkbaar bij de administratie: we verwelkomen dan vele nieuwe enthousiaste thuis- en hobbybakkers als nieuwe abonnee.”