‘Thuisbezorgder’ deed gewoon zijn werk, maar kreeg schokkende recensie

‘Een neger bezorgde het heel jammer’, schreef de Apeldoorner. ,,Een heel vervelend feit”, aldus de officier van justitie. De maaltijdbezorger had nooit zo bejegend mogen worden, stelde ze. ,,Dat accepteren we niet in deze maatschappij.” Normaal staat er een geldboete van 150 euro op een dergelijk feit. Ze eiste het dubbele: 300 euro.

Geschrokken

De bezorger zegt in zijn aangifte dat hij er heel erg van is geschrokken. Hij kwam erachter omdat de eigenaar van de cafetaria de recensie las en zijn vader belde. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zei hij.

Op een gegeven moment was de recensie weer weggehaald, maar zijn vader had een screenshot gemaakt en hij stapte ermee naar de politie. Al gauw werd duidelijk dat het de Apeldoorner was geweest die de bestelling had gedaan en de recensie had geplaatst.