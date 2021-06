Thuiskok Mary kookt koolhydraatarm: ‘Ik voel me er goed bij’

Bij het populaire koolhydraatarme dieet vermijd je voedingsmiddelen waar suiker, zetmeel en voedingsvezels in zitten. Wat je wel eet, zijn veel groentes, fruit, noten en peulvruchten. Koolhydraten leveren een bak aan energie. Maar eet je daar flink van, dan stort je na een tijdje in.



Veel mensen verliezen gewicht bij het volgen van een koolhydraatarm dieet. Ook sommige diabeten varen er wel bij. Mary Hofman uit Middelburg probeert vooral bij het avondeten koolhydraten te beperken. ,,Ik wil wat kilootjes kwijt’’, zegt ze. ,,En omdat in mijn familie hartkwalen voorkomen, lijkt het mij beter zo gezond mogelijk te eten.’’