Thuiskoks nemen het op tegen professionals

Drie topkoks nemen de beoordeling van de gerechten voor hun rekening. Margot Janse zwaaide 21 jaar de scepter als chef-kok in het beroemde restaurant The Tasting Room in het hotel Le Quartier Français in Franschhoek, Zuid Afrika. Haar restaurant werd meerdere malen uitgeroepen tot een van de beste restaurants ter wereld. In april 2017 vertrok ze bij het restaurant. Jacob Jan Boerma is één van de drie 3-sterrenchefs van Nederland en bracht meerdere kookboeken uit samen met Sacha de Boer. Jacob Jan opende samen met zijn vriendin (sommelier Kim Veldman) in 2002, het inmiddels met 3 sterren bekroonde restaurant de Leest in Vaassen. Dennis Huwaë is mede-eigenaar en chef-kok bij restaurant Daalder in Amsterdam en onlangs verkozen tot 'Talentvol Chef van het jaar 2018' door GaultMillau.