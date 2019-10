Tic Tac stopt de kersensmaak van Coca-Cola in snoepje

Dat hebben The Ferrero Group (eigenaar van Tic Tac) en Coca-Cola bekendgemaakt. Het is een combinatie van een frisse mintsmaak met de smaak van de bekende frisdrank.



De twee merken passen goed bij elkaar, zo melden de bedrijven, omdat ze bekend zijn over de hele wereld en de producten zo geschikt zijn om te delen. De snoepjes zullen in drie verpakkingen verkrijgbaar zijn. Nederlandse fans die de snoepjes wil uitproberen, zullen daarvoor de grens naar België over moeten, want in ons land zijn ze niet te koop.