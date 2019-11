Tien tegen één dat jij deze groenten niet allemaal kent

Van afwasser in Macharen naar toprestau­rant in Barcelona

11:52 Zijn horeca-carrière begon in de afwasploeg van restaurant ‘t Vunderke in het Brabantse Magharen. Gegrepen door het keukensfeertje belandde hij op de horecaopleiding én in sterrenrestaurants in Etten-Leur en Eindhoven. Nu maakt Dani Hoefnagels uit Haren (21) de 'culinaire’ overstap naar toprestaurant Enigma in Barcelona.