Tientallen bedrijven laks bij zoektocht naar dodelijke bacterie

Er zijn 25 boetes uitgedeeld, omdat bedrijven niet hadden voldaan aan de meldplicht of omdat ze onvoldoende informatie hadden verschaft. Bedrijven zijn verplicht om onmiddellijk een melding te doen van de verkoop van onveilige producten. Van die 25 bedrijven die een boete opgelegd kregen, waren er 8 die ook nog weigerden traceringsinformatie te geven. ,,Die informatie is voor ons van belang om alle producten op te kunnen sporen'', aldus de woordvoerder. Onder de dreiging van een dwangsom van 10.000 euro gingen van die 8 bedrijven 7 overstag. Een bedrijf moet alsnog 10.000 euro betalen.

Bij de zoektocht naar de besmette groenten waren 15.000 afnemers van Greenyard betrokken: producenten van voeding, groothandels, horecagelegenheden en supermarkten. In Nederland zijn geen ziektemeldingen bekend. Inspecteurs hebben bedrijven ertoe aangezet de producten uit de handel te halen, ook als de kans op besmetting klein was. Bij de zoektocht waren ook cruiseschepen, vrachtschepen en binnenvaartschepen betrokken.

Onveilige producten

De helft van de groenten was niet industrieel verhit. Daardoor kon de ziekmakende bacterie nog aanwezig zijn in de groenten. In vier gevallen is er een waarschuwing aan het publiek gegeven. De productielijnen van de fabriek in Hongarije zijn op 29 juni 2018 al stilgezet. Sinds 2015 zijn tenminste 47 mensen ziek geworden van de bevroren groenten. Negen van hen zijn uiteindelijk overleden. Het gaat om mensen uit Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn geen gevallen van listeriose bekend die verband houden met de Hongaarse producent.