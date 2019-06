Tientallen vleesverwerkers beboet voor gebruik van verboden sulfiet

De helft van de 42 vleesverwerkende bedrijven (voornamelijk slagerijen) waarvan bekend was dat ze sulfiet hadden afgenomen van een leverancier in additieven, bleek sulfiet toe te voegen aan vlees. NVWA voerde deze inspecties uit.

Sulfiet kleurt het vlees rood, omdat consumenten rood vlees als aantrekkelijk beoordelen. Het mag volgens de additievenwetgeving alleen niet aan vlees worden toegevoegd. Alle bedrijven die deze overtreding hebben begaan, hebben een boete gekregen.



De voedselautoriteit voerde in een risicogerichte actie bij 42 vleesverwerkende bedrijven (voornamelijk slagerijen), controle uit op het gebruik van het additief sulfiet in rundergehakt, hamburgers, saucijzen, tartaar, poulet en andere vleesbereidingen, zo meldt NVWA op de eigen site. De selectie van de bedrijven gebeurde op op basis van afnemerslijsten van handelaars in sulfiet. Zes Slagers gaven al direct bij de inspectie toe dat zij sulfiet gebruikten.

Het is niet de eerste keer dat grootschalig gebruik van sulfiet is aangetoond. Vorig jar bleek al bij een soortgelijke gerichte actie dat 13 van de 21 slagerijen het verboden sulfiet gebruikten in vlees. Ook toen ging het om een gerichte controle bij slagerijen die sulfiet hadden aangekocht.

Inspecteurs

De NVWA nam nu per bedrijf een of meer monsters die werden geanalyseerd in het eigen laboratorium. Bij de 42 bedrijven namen de inspecteurs in totaal 134 monsters van rundergehakt en ‘gehaktachtige’ vleesbereidingen. In 52 van de genomen monsters, afkomstig van 21 afzonderlijke bedrijven, is de aanwezigheid van sulfiet aangetoond. Sulfiet kan van nature in voedingsmiddelen voorkomen als gevolg van fermentatie of als conserveermiddel zijn toegevoegd (E-nummers E-220 t/m E-228), zo valt op de site van het Voedingscentrum te lezen.

Het zit vaak in fruit, vruchtensap, gedroogde groenten en aardappelen, rozijnen, tomatenpuree, suiker, glucosestroop, zuurkool, champignons, bouillon, jus, soep en sauzen. In deze producten kan meer dan 50 milligram per kilo sulfiet zitten. Gedroogde vruchten, citroensap, wijn en melasse bevatten vaak zeer veel sulfiet (meer dan 100 milligram per kilo). De vleesproducten die de NVWA aantrof bevatten in sommige gevallen tot aangetroffen tot 4.000 mg per kilo, oftewel tot 40 keer zoveel.

Sulfiet is één van de 14 allergenen die volgens de etiketteringsregels duidelijk moeten worden vermeld als ze aan een levensmiddel zijn toegevoegd. Mensen die overgevoelig zijn voor sulfiet kunnen milde, maar ook heftige reacties zoals hartkloppingen en huiduitslag krijgen als zij levensmiddelen met toegevoegd sulfiet eten.

Teleurgesteld

Quote Goed dat NVWA dit aanpakt Sjoerd van de Wouw, Foodwatch De NVWA roept de branchevereniging Koninklijke Slagers Nederland (KNS) en de Vereniging van Keurslagers op om haar leden aan te spreken op het niet toegestane gebruik van sulfiet. Directeur Marianne Lemsom laat weten dat wanneer het bewust wordt toegevoegd, dat niet is toegestaan volgens de wet. ,,Wij willen uiteraard dat onze leden zich minimaal aan de wet houden en zijn, ondanks onze informatie teleurgesteld, dat dit bij een aantal niet gebeurt. Het kan zijn dat het nog gaat om niet correct etiketteren.”



Lemsom meldt niet te te weten om welke bedrijven het bij deze controle gaat, waardoor direct aanspreken lastig is. ,,Deze informatie hebben wij wel opgevraagd.” Lemsom meldt verder da het natuurlijk ‘prima’ is dat overtreders beboet worden. ,,We weten alleen niet of het om onze leden gaat.” Zo'n 80 procent van de vleesverwerkende bedrijven is aangesloten bij de branchevereniging, aldus Lemsom.

Worsten