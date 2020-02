Tijdens Heel Holland Bakt hoorde je al 269 keer het L-woord

Gouds revalida­tie­cen­trum zet mes in voedselver­spil­ling

7 februari Bijna de helft van de warme maaltijden in het Goudse revalidatiecentrum Ronssehof moest tot voor kort soms worden weggegooid. Zorgpartners Midden-Holland zet nu in haar veertien centra het mes in voedselverspilling.